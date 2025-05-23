Коваленко в своем Telegram-канале сообщил, что в пятницу утром, 23 мая, ВС РФ осуществили необычный налет ударных БПЛА на Одессу и область. По его словам, для атаки оккупанты использовали новые дроны-камикадзе. Украинский регион стал своего рода полигоном для испытания беспилотников, информирует издание «НБН».

Коваленко обратил внимание на особенность утреннего удара БПЛА. Обычно россияне запускают дроны именно ночью, чтобы ПВО было сложнее визуально фиксировать цели и сбивать их.

Эксперт отметил, что для удара по Одессе захватчики применили беспилотник, который силы противовоздушной обороны ранее не фиксировали. Визуально этот дрон напоминал «Ланцет», однако большего размера.

Военно-политический обозреватель предположил, что это была увеличенная и более мощная версия барражирующего боеприпаса «Скальпель» или «Ланцет-3». По его мнению, применение такого дрона в дневное время свидетельствует о том, что враг начал испытания новой разработки в максимально сложных условиях.

Напомним, офицер ГУР МОУ рассказал о тактике ВС РФ на фронте.