Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику ноябрьско-декабрьского социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», 61,7 процента украинцев (из 1 518 опрошенных) либо очень счастливы, либо приблизились к этому «эмоциональному показателю».

Согласно идентичному соцопросу за март 2019 года, счастливыми или очень счастливыми являлись не более 59,3 процента украинцев. Впрочем, не замечают изменений к лучшему, то есть несчастливы сейчас, 37,3 процента респондентов, тогда как в 2017 году их было около 34 процентов.

Также, лишь 46 процентов жителей Южного региона считают себя довольно счастливыми, а 53 процента — наоборот. При этом, чем моложе опрошенные, тем выше их «индекс счастья» — таких от 54 процентов среди тех, кому 60 и более, и не менее 75 процентов в возрасте 18-29 лет.

Помимо всего вышеописанного, счастливы 63 процентов населения, уточнившего, что их родной язык — украинский, и только 46 процентов русскоговорящих.

Фото — dif.org.ua

Ранее мы писали о том, что соцопрос показывал, как изменения во внешней политике США повлияли на рейтинг Трампа.