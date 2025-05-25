Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал военно-аналитического проекта DeepState, «освободители» смогли закрепиться в ряде населенных пунктов Сумщины — речь идет о Веселовке, Журавке, Новеньком и Басовке.

Как стало известно, помимо захвата вышеуказанных населенных пунктов, оккупанты пытаются продвинуться по направлению к Беловодам и Локне.

Следует напомнить, что в течение марта захватчики пытались закрепиться на Сумщине, зайдя со стороны Курщины — целью армии Путина было перерезание логистической цепочки ВСУ. В частности, попытки прорыва через Новенькое к Басовке, тогда были успешно остановлены украинской армией, эффективно применяющей дроны.

После неудач на этом участке фронта, враги атаковали Журавку и Веселовку, но защитники отразили штурмы. В итоге, российский генералитет нашел слабое место между Журавкой и Новеньким, и использовал прикрытие лесопосадок для продвижения вглубь украинской территории.

В DeepState акцентировали:

…Постоянное давление пехоты сказалось, и количеством они взяли преимущество в данном районе.

Фото — t.me/DeepStateUA

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