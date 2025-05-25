Как информирует «НБН», для многих знаков период с 26 мая по 1 июня будет достаточно продуктивным и щедрым на вдохновение, но потребует сосредоточенности, терпения и умения идти на компромисс: важно приложение как краткосрочных усилий, так и умение разглядеть грядущие перспективы.

Овен

Подходящее время для отдыха, вдохновения и общения. Творчество, мероприятия, свидания — неделя располагает к приятным переживаниям больше, чем к трудовой нагрузке. Особенно хороши среда и пятница.

Телец

Предполагается небольшой энергетический спад, поэтому не переоценивайте силы. Лучше сосредоточиться на умеренной активности и реальных задачах. Вторник — самый продуктивный день.

Близнецы

Очень удачная неделя. Возможна реализация даже смелых идей, особенно при поддержке влиятельных людей. Активно действуйте с понедельника по четверг — к пятнице уже можно будет праздновать успех.

Рак

Начало недели — время тишины и восстановления. Со среды возможен всплеск энергии и испытания, но итог порадует: вторая половина недели пройдет легко и результативно. Пятница — особенно «светлый» день.

Лев

Неделя отлично подойдет для умственной активности и решения сложных задач. Помогут сила воли и настойчивость. Если не удастся с первого раза — выйдет со второго. Суббота принесет радость и облегчение.

Дева

Не самый легкий, но потенциально успешный период. Придется преодолевать трудности, зато награда будет значительной. Не бойтесь просить помощи у более опытных. Среда и суббота — удачные дни.

Весы

Сосредоточьтесь на конкретных задачах — они принесут наилучший результат. Придется быть решительнее и активнее, чем обычно. Поддержка придет, если вы будете действовать уверенно.

Скорпион

Еще одна сильная неделя, способная повлиять на будущее. Работайте основательно, но не торопитесь. Почти все дни благоприятны, но в пятницу стоит быть особенно осторожным.

Стрелец

Успех возможен, если будете держать себя в рамках дисциплины. Хорошее время для четких планов и практичных действий. Удачны вторник и среда. На выходных — природа и отдых.

Козерог

Не поддавайтесь импульсам — на этой неделе важно сохранять спокойствие. Опирайтесь на поддержку коллег и избегайте конфронтаций. Удачные дни — понедельник и пятница.

Водолей

Неделя вдохновляющая, но может не хватить энергии на все задуманное. Делитесь идеями с единомышленниками — вместе вы достигнете большего. Пятница особенно благоприятна.

Рыбы

Время активное и насыщенное, возможны творческие прорывы. Умеренный риск уместен, но строго следуйте правилам. Для творческих профессий — один из лучших периодов.

Ранее мы писали о том, что астрологи называли знаки Зодиака, которые обретут настоящее счастье летом.