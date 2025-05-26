В понедельник, 26 мая, по новому стилю день ангела у Елены, Ивана, Александра, Маркияна, Георгия, Карпа и Макара. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает о характере обладателя популярного имени Иван:

Иван (с древнееврейского означает «Бог милостив») – независимый и волевой человек, который никогда и никому не подчиняется, принимает решение и действует быстро под влиянием настроения. Если что-то задумает – идет напролом.

Еще в детстве у него проявляется двойственность характера: сила и слабость, добро и коварство, нежность и ярость. Иван предан друзьям, тяжело переносит предательство других.

Благодаря широкому кругу интересов этот мужчина сможет добиться успеха почти в любой сфере деятельности, если будет работать над собой, воспитывая трудолюбие и усидчивость.

В отношениях с женщинами обладатель этого имени не растрачивает себя на случайные связи, он хочет влюбиться один раз и навсегда. Серьезно подходит ко вступлению в брак, готов на все ради семьи.

В это день, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: обижать кого-то, ссориться, говорить грубые слова, лениться, долго спать, одалживать деньги, отправляться в дальнюю дорогу, делать уборку после захода солнца, выносить мусор, заниматься физическим трудом без нужды, выводить скот на новые пастбища, убивать комаров.

Также сегодня не рекомендуется начинать что-то новое – оно может не иметь развития. 26 мая больше подходит для завершения, а не для старта.

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