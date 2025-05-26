Глава СВР в интервью агентству «Укринформ» заявил, что сегодня не стоит вопрос, решится ли РФ напасть на европейские страны. Уже понятно, что такая атака – лишь вопрос времени.

По его словам, в зоне риска находятся государства Балтии, Северная Европа и Польша, сообщает издание «НБН».

Генерал отметил, что прогнозы украинской и европейской разведки совпадают: после окончания боевых действий государству-террористу понадобится до 2-4 лет для восстановления боеспособности и начала агрессии против Европы. При этом в случае отмены антироссийских санкций процесс перевооружения РФ ускорится.

Иващенко обратил внимание, что сейчас Москва ведет гибридную игру: она пытается разъединить союзников, уменьшить поддержку Украины со стороны партнеров и влиять на их решение через Венгрию.

Как сообщалось, аналитики ISW пришли к выводу, что Российская Федерация воспользуется любым перемирием, чтобы подготовиться к новой агрессии против Украины.