Руководитель ЦПД сообщил, что в ночь на понедельник, 26 мая, беспилотники атаковали российский город Елабуга в Республике Татарстан, где производятся дроны-камикадзе «Шахед», информирует издание «НБН».

Местные жители, как сообщают СМИ страны-агрессора, сообщали об активной работе противовоздушной обороны. Перед этим в городе Нижнекамск закрыли аэропорт.

Кроме того, по его словам, БПЛА ударили и по химическому предприятию в Ивановской области. Коваленко рассказал, что там россияне выпускают компоненты для оружия и техники оккупационных войск Путина, в частности ракеты.

Пропагандистский Telegram-канал Mash сообщал, что местные жители слышали как минимум два взрыва в районе Дмитриевского химзавода.

Напомним, на прошлой неделе в Орловской области потерпел крушение многоцелевой вертолет Ми-8. Российские СМИ сообщили подробности падения летательного аппарата и возможную причину катастрофы.