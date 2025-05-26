Городской глава сообщил, что Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте террора российских оккупантов. На прошлой неделе в областном центре зафиксировали 7 попаданий, информирует издание «НБН».

Чиновник заявил, что впервые за три последних года войны захватчики для удара по городу использовали FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Мер отметил, что это новая угроза, которая свидетельствует о попытке врага найти уязвимые места в обороне областного центра.

Терехов добавил, что на прошлой неделе в городе от вражеских обстрелов пострадали 11 человек, среди них – ребенок. Разрушения от атак затронули частные дома, многоэтажки, офисные помещения и типографию.

Ранее городской глава заявлял, что планы россиян с начала вторжения не изменились – они хотят захватить Харьков. Однако Силы обороны срывают планы врага.

Как сообщалось, 23 мая ВС РФ выпустили по Одессе новый тип БПЛА. Эксперт Александр Коваленко заявил, что регион стал своего родом полигоном для испытания нового беспилотника.