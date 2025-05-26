Российские оккупанты третью ночь под ряд осуществляют массированные атаки на Украину. Сегодня враг выпустил самое большое количество БПЛА с начала полномасштабной войны – 355 дронов, всего воздушных средств нападения было 367, пишет издание «НБН».

Катков в эфире «24 канала» объяснил, что сделать выводы об увеличении вооруженного потенциала РФ можно после анализа месячных показателей атак, а также использованных ракет и беспилотников.

По его словам, бывает так, что захватчики ограниченно используют «Шахеды» в течение недели, накапливая запас, а после в один день наносят масштабный удар БПЛА. Эксперт обратил внимание на то, что в этом месяце были дни, когда россияне не запускали дроны-камикадзе.

Главный редактор Defence Express напомнил, что ВС РФ не запускают столько ракет, сколько производит страна-агрессор. В этом месяце оккупанты применили для обстрелов более 55 крылатых ракет «Искандер-М», «Калибр» и Х-101. В апреле этот показатель был ориентировочно таким же.

Как сообщалось, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что 23 мая россияне ударили по Одессе новым типом БПЛА.