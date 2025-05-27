Во вторник, 27 мая, по новому церковному календарю день ангела у Анастасии, Леонида, Ферапонта, Ивана, Леонтия и Петра. Не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о характере обладателя имени Леонид:

Леонид (с древнегреческого означает «подобный льву», «потомок льва») – человек с внутренним стержнем, который отлично приспосабливается к обстоятельствам и людям, умеет разрешать конфликты. Этот мужчина – верный и надежный друг, душа компании.

Обладатель этого имени быстро усваивает новые знания, трудолюбивый, что помогает ему достигать карьерных высот. В работе ему важно иметь постоянное общение, движение, деловые знакомства. Имеет хорошие отношения с начальством и коллегами.

Леонид хорошо разбирается в женской психологии, поэтому знает, как угодить представительницам противоположного пола, и пользуется у них успехом. Этот мужчина женится не раз. В семье хозяйственный, занимается воспитанием детей.

Сегодня, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: сплетничать, вести пустые разговоры, сквернословить, оскорблять кого-то, выяснять отношения с родными, ссориться, жадничать.

Также 27 мая нельзя подметать пол, выносить мусор, стирать одежду, работать с топорами или ножами. Кроме того, в этот день не следует носить в карманах монеты или мелкие деньги – можете навлечь на себя безденежье или финансовые проблемы.

Напомним, мы рассказывали о значении имени Иван.