Представитель ВС ВСУ рассказал, что российские захватчики во время атак на Украину меняют тактику запуска «Шахедов». Сейчас оккупанты постоянно меняют маршруты дронов-камикадзе и пытаются держать их на расстоянии более 2-х километров от земли.

По его словам, на такой высоте силам ППО проще увидеть БПЛА с помощью радаров, однако они становятся недосягаемыми для МОГ, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, пишет «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Игнат отметил, что также россияне устраивают групповые налеты беспилотников на один объект или населенный пункт.

Вместе с ударными дронами оккупанты запускают множество БПЛА-имитаторов без заряда с целью перегрузить противовоздушную оборону. Во время последних атак пропорция между «Шахедами» и «Пародиями» составляла 60 на 40.

Как сообщалось, ВС РФ впервые использовали для удара по Харькову FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ.