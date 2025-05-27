В аналитическом материале ISW отмечается, что Москва намерена расширять свою агрессивную экспансию в Украине, несмотря на ограничения оккупационных сил РФ, информирует издание «НБН».

Об этом свидетельствуют попытки россиян полностью захватить Донетчину, Луганщину, Херсонщину и Запорожье, а также заявление диктатора Владимира Путина о необходимости создания «буферной зоны» вдоль границы с Украиной.

Американские эксперты цитируют военного эксперта Константина Машовца, который сообщил, что командование ВС РФ недавно перебросило подразделения 752-го мотострелкового полка и 200-й мотострелковой бригады в направлении севера Сумщины, чтобы усилить группировку для наступления.

Он рассказал, что части 200-й ОМСБр на Сумском направлении действуют в районе украинского села Владимировка и в российском селе Гордеевка вблизи границы. 752-й полк ВС РФ сохраняет присутствие на Лиманском и Боровском направлениях.

Эксперты ISW напомнили, что с лета 2023 года подразделения 200-й ОМСБр активно воевали на Бахмутском направлении, в частности в районе города Часов Яр. Оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ на этом участке фронта, что не позволяет им начать масштабное наступление на Константиновку. Передислокация сил может говорить о том, что военное руководство РФ решило отложить эту операцию.

По мнению аналитиков, командование захватчиков может считать, что шансы россиян на успешное продвижение на севере Сумской области выше, чем под Часовым Яром.

Ранее СМИ узнали, в каких регионах РФ планирует расширить «буферные зоны» в ходе летне-осеннего наступления.