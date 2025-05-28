В среду, 28 мая, по новому стилю день ангела у Никиты, Дениса, Макара, Игната, Павла, Захара, Дмитрия и Николая, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» раскрывает тайну популярного в Украине имени Никита:

Никита (с древнегреческого «победитель») с детства отличается смышленостью и высоким интеллектом, он постоянно стремится к саморазвитию, становится отличником в учебе и достигает карьерных вершин в работе. Этот мужчина редко просит о помощи и пытается всего достичь самостоятельно.

Обладатель этого имени уважительно относится к родителям, свою избранницу окружает заботой и часто позволяет ей занять место лидера в отношениях. Никита будет заботливым и ответственным отцом.

28 мая, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: выполнять любую физическую работу, оставлять открытыми двери дома, ругать или наказывать детей, жестоко обходиться с животными, ссориться с близкими, повышать голос, ругаться, сквернословить, оставлять вещи без присмотра, пренебрегать чистотой, купаться или стирать в реках.

Незамужним девушкам не стоит гулять в полдень – иначе потеряют возможность выйти замуж, мужчинам не рекомендуется работать в поле или на огороде – рискуют остаться без жизненных сил.

Также в этот день запрещено что-либо одалживать из дома и выносить мусор – «вынесете» свое счастье и изобилие.

Напомним, мы рассказывали о значении имени Леонид.