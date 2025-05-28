В среду, 28 мая, ожидается сильная магнитная буря (K-index 5), согласно данным ресурса meteoagent. Специалисты обновляют данные о солнечной активности каждые три часа, поэтому прогноз может меняться, информирует издание «НБН».

В период магнитных бурь красного уровня метеозависимые люди могут ощущать ухудшение самочувствия, возможно появление таких симптомов: снижение концентрации, обострение хронических заболеваний, головные боли, тахикардия, тошнота, скачки АД, перепады настроения, бессонница или сонливость.

Чтобы уберечь себя от негативного воздействия сильной солнечной активности важно следовать простым рекомендациям: соблюдайте режим дня, питания и сна, отдыхайте ночью минимум 8 часов, откажитесь от напитков с кофеином и алкоголя, гуляйте на свежем воздухе, потребляйте достаточное количество воды, избегайте стрессов, занимайтесь спортом дозированно.

Напомним, мы рассказывали, кого поздравлять с именинами 28 мая и какие запреты действуют в этот день.