Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», выходные и их преддверие могут обернуться чередой неудач, эмоциональных срывов и внезапных провалов для четырех знаков Зодиака: ближайшие дни станут настоящим испытанием, способным обнажить слабые места и разрушить иллюзии.

Эмоциональное равновесие Раков «даст трещину». Внезапные ссоры с близкими или глубокое внутреннее разочарование могут привести к чувству опустошения. Все будет казаться хрупким и неустойчивым. Лучшее, что вы можете сделать — уйти в тень и восстановиться в одиночестве.

Планы, в которые Стрельцы вложили большие надежды, могут рухнуть буквально в один момент. Переоценка возможностей или предательство со стороны окружающих нанесет удар. Возможны срывы поездок или провалы на работе. Это болезненный, но важный урок — быть реалистом.

Выходные Дев могут пройти под знаком кризиса в личной жизни или недомогания. Все, что казалось подконтрольным — рассыплется одномоментно. Вас могут ожидать разочарования, особенно если вы пытались удержать все под идеальным углом. Отпустите контроль и примите несовершенство.

Иллюзия управляемости реальностью Козерогов даст сбой: проблемы в делах, недостаток денег или ссоры в семье покажут — вы не всесильны. Попытка все удержать только усугубит крах. Этот момент — болезненная, но необходимая точка перезагрузки. Настало время научиться отпускать.

Ранее мы писали о том, что астрологи называли знаки Зодиака, которые обретут настоящее счастье летом.