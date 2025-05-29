В четверг, 29 мая, по новому стилю день ангела у Марии, Фаины, Луки, Александра, Константина, Ивана, Андрея и Богдана, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о характере обладателя имени Лука, которое набирает популярность в Украине:

Лука (с древнегреческого означает «светлый») – чувствительный, сердечный человек, который всегда поступает честно. Этот мужчина принимает решения осознанно и обдуманно, делает выводы только тщательно изучив вопрос. Лука не перекладывает ответственность на других, не жалуется и самостоятельно отвечает за свои поступки.

В работе Лука старается занимать руководящую должность, ему не нравится роль подчиненного. Может построить успешный бизнес.

Для обладателя этого имени семья важнее друзей и работы. Осознав, что избранница подходит на роль жены, Лука незамедлительно сделает ей предложение. С радостью будет проводить время с возлюбленной, станет прекрасным отцом с рождением ребенка.

Согласно народным верованиям, в этот день нельзя: путешествовать, начинать новые дела, заниматься рукоделием, физическим трудом, делать уборку, рубить дрова, работать в поле или на огороде, сеять или пересаживать, одалживать из дома что-либо, ссориться, сплетничать, желать кому-то зла, одалживать деньги.

Напомним, мы раскрывали характер обладателя имени Никита.