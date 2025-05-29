Жмайло в эфире телеканала «Киев24» заявил, что в ближайшей перспективе у армии Путина нет шанса прорваться в Сумы. По его словам, на этом направлении у ВС РФ есть численная группировка, которая превосходит по численности войска Сил обороны, информирует издание «НБН».

При этом, эксперт убежден, что российская группировка закончится быстрее, чем она сможет продвинуться к областному центру, учитывая их традиционную тактику «мясных» штурмов.

В то же время для города может возникнуть другая угроза. Если захватчики смогут максимально продвинуться к населенному пункту, они будут его обстреливать из артиллерии и атаковать дронами. Жмайло объяснил, что Сумы – важный логистический центр для Сил обороны, поэтому оккупанты хотят сделать жизнь там невыносимой.

Аналитик отметил, что враг смог прорваться на территорию региона благодаря массированным ударам КАБами, артиллерией, FPV-дронами и БПЛА на оптоволокне. В результате россияне разрушили украинские позиции и защитникам пришлось отодвинуться.

Однако за последние несколько дней продвижения ВС РФ на этом направлении нет. Силы обороны бьют по логистике оккупантов и пытаются заморозить их наступление.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко ответил, достаточно ли у врага сил для наступления на Сумском направлении.