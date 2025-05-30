Бывший директор ЦРУ считает, что РФ попытается напасть на государство Североатлантического Альянса, если не добьется успеха в Украине. По его словам, наибольшая угроза нависнет над Литвой.

Петреус считает, что россияне могут напасть на эту страну, чтобы проверить решительность НАТО или вторжение станет прелюдией к масштабному наступлению, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Экс-генерал американской армии раскритиковал Джо Байдена и Дональда Трампа: 46-й президент США не смог адекватно вооружить ВСУ танками, многоцелевыми истребителями и боеприпасами, а 47-й глава Белого дома неоднократно давал второй шанс кремлевскому диктатору.

Также бывший директор ЦРУ призвал власти Великобритании выйти из международных соглашений, которые запрещают использование кассетных снарядов на поле боя. Он объяснил, что это оружие существенно поможет в сдерживании агрессии РФ.

Как сообщалось, руководитель МИД Чехии Як Липавский ответил на заявление Кита Келлога о возможном согласии властей США на нерасширение НАТО по требованию россиян.