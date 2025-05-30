В пятницу, 30 мая, по новому церковному календарю день ангела у Василия, Исаака и Якова. «НБН» рассказывает о характере обладателя имени Василий, которое популярно в Украине и других славянских странах:

Василий (с древнегреческого означает «королевский», «царственный») – умный, интеллигентный, приятный в общении, спокойный, доброжелательный человек, которого трудно вывести из себя. Вася упрямый, знает себе цену, никогда не опускает рук и стремится к совершенству.

Этот мужчина тщательно выбирает сферу деятельности, ему подходит роль руководителя и организатора. В работе быстро поднимается по карьерной лестнице.

Представительницы противоположного пола сходят с ума от Васи, однако он долго и тщательно выбирает жену. В отношениях для него главное – верность, поддержка и честность. Будет дорожить браком, станет надежной опорой для избранницы. Любит детей.

30 мая, согласно народным верованиям, запрещено: забывать о благодарности, начинать важные дела без молитвы, отказывать в помощи нуждающимся, ходить в лес, ходить босиком по траве, работать в поле или огороде, заниматься рукоделием, работать по хозяйству, убивать пресмыкающихся и пауков.

Также сегодня стоит остерегаться знакомств и находок – могут принести несчастья.

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