В пятницу утром, 30 мая, российские СМИ сообщили о взрывах во Владивостоке. Как сообщает агентство «УНИАН», ссылаясь на источники, в городе объявили «режим контртеррористической операции», пишет издание «НБН».

По словам собеседника, «хлопки» вблизи бухты Десантная – результат успешной операции ГУР МОУ. Удары были нанесены в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й ОБрМП. Один взрыв прогремел возле ККП, второй – в месте пребывания личного состава подразделения и командования воинской части.

В результате атаки украинской разведки поражена живая сила врага, его военная техника и спецсредства. Очевидцы сообщают, что на место «бавовны» приехали минимум 10 карет «скорой» и прибыл эвакуационный вертолет. Поврежденную технику с территории воинской части вывозят грузовиками «Урал».

Источник отметил, что 155-я ОБрМП ВС РФ принимала участие в боевых действиях в Мариуполе, Угледаре на Донетчине и в российской Курской области.

Напомним, росСМИ рассказали, что происходило во Владивостоке сразу после взрывов.