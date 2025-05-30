Как информирует «НБН», лишь для четырех представителей Зодиакального круга лето окажется благоприятным «поворотным моментом».

Лето открывает перед Тельцами ворота в новую эмоциональную реальность. Даже самые прагматичные из них могут неожиданно оказаться в центре романтической истории. Чувства, казавшиеся невозможными, вспыхнут внезапно — с первой встречи, взгляда или слов. В парах начинается период особой близости: доверие укрепляется, а каждый жест наполняется теплом и смыслом.

Для Раков теплый сезон станет временем любви и душевной гармонии. Одинокие встретят того, кто разглядит в них не только внешность, но и свет внутри. В отношениях, уже проверенных временем, оживет романтика — простые вечера наполнятся искренними разговорами, а рядом окажется именно тот человек, с кем можно быть собой без страха.

Стрельцы, известные своей тягой к свободе, этим летом обретут редкое чувство внутреннего спокойствия. На пути появится кто-то, кто примет их без попыток изменить. Отношения будут наполнены страстью, легкостью и взаимным доверием. Это будет союз, в котором не нужно выбирать между любовью и свободой — они наконец соединятся в одном.

Рыб ожидает лето исцеления и светлой любви. Разочарования прошлого рассеются, словно утренний туман. На горизонте появится история, в которой будет место искренности, взаимности и вдохновению. Старые обиды растворятся, уступив место чистому чувству, дающему надежду и ощущение, что сердце снова может верить и любить.

Ранее мы писали о том, что астрологи указывали на знаки Зодиака, которые столкнутся с крахом надежд в конце недели.