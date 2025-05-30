Представитель Запорожской ОВА в эфире телеканала «Мы – Украина» рассказал, что войска Российской Федерации увеличили количество атак управляемыми авиационными бомбами на область, информирует издание «НБН».

По словам спикера областной военной администрации, за последние недели количество ударов авиабомбами выросло от 4-7 до 41. Прежде всего от вражеских обстрелов страдают прифронтовые территории Запорожья.

Коваленко сообщил, что на протяжении прошедших суток российские оккупанты 500 били по региону, применив четыре вида оружия: КАБы, БПЛА различных модификаций, РСЗВ и артиллерию. 70% от общего количества атак войск РФ – дроновые удары.

Напомним, заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин прокомментировал ситуацию в Сумской и Харьковской областях. Военнослужащий рассказал о целях российских захватчиков на этих направлениях.