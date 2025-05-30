Заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ в комментарии «24 каналу» призвал максимально серьезно относиться к ситуации на Сумщине и Харьковщине. По его словам, захватчики активизировались в приграничье не просто так, информирует издание «НБН».

Подполковник отметил, что армии Путина не хватает ресурсов для масштабного наступления на всех направлениях, однако для атак на приоритетных участках фронта у нее есть силы и средства. Это подтверждает ситуация на Сумщине.

Военнослужащий объяснил, что сейчас РФ пытается реализовать свои политические угрозы, продвинуться вглубь Харьковщины и Сумщины, чтобы как-то использовать это на переговорах. Поэтому угроза в приграничье сейчас существенная.

При этом, по словам заместителя командира 3-й ОШБр, россиянам не хватит накопленных сил для оккупации областных центров.

Ранее эксперт оценил шансы войск страны-агрессора на продвижение к Сумам.