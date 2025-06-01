Как информирует «НБН», в течение новой недели, определенным представителям Зодиакального круга придется выйти за рамки привычного уклада жизни.

Овнам положение созвездий в Зодиакальном круге откроет новые возможности – речь идет об убедительном общении с «противниками», что позволит изменить точку зрения последних. Особенно удачна пятница — время важных разговоров и переговоров.

Тельцам пока не хватает энергии, но неделя раскрывает двери для продвижения новых проектов. Главное — собраться и не провоцировать конфликты в выходные.

Близнецам перемены дадут хороший старт для новых дел. Лучшие дни — четверг и пятница — подходят для важных шагов и знакомств.

Ракам начало недели покажется напряженным, но к уик-энду ситуация улучшится. В выходные лучше быть терпимее к близким.

Перемены у Львов лишь благоприятствуют учебе и новым знаниям. Неделя обещает уверенность и успех.

Девам стоит использовать ближайшее время для ведения важных разговоров с начальством и официальными структурами. Но, лучше спланировать дела на конец недели.

Для Весов экватор недели — время для решения сложных вопросов. В выходные следует поберечь силы и ограничить общение.

У Скорпионов вся неделя пройдет гладко, но в личной жизни могут быть трудности. Важно контролировать эмоции.

Стрельцам следует посвятить время отдыху и удовольствиям — работа сейчас отошла на второй план.

Козерогам изменения вторника-среды принесут вдохновение и новые идеи, но воплощать их пока рано — необходимо получше подготовиться.

Водолеям нужно успеть сделать ряд важных дел в первой половине недели, а затем — снизить активность, и сохранять осторожность в действиях.

У Рыб перемены в пятницу-субботу потребуют соблюдения некоторой предусмотрительности и спровоцируют обращение за сторонней поддержкой, что, впрочем, не всегда выгодно. Лучше избегать рискованных решений и полагаться на коллектив.

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