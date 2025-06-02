В понедельник, 2 июня, по новому церковному календарю день ангела Юлианы, Марии, Ульяны, Елены, Никифора, Ивана, Константина и Дмитрия, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» раскрывает значение и характер обладательницы относительно редкого имени Юлиана:

Юлиана по одной версии с латинского трактуется как «из рода Юлиев», по другой – с древнегреческого означает «пушистая» или «кудрявая». Это отзывчивая, доброжелательная, коммуникабельная, энергичная и целеустремленная женщина, которой присущ аристократизм. Также она – прирожденный лидер.

Обладательнице этого имени важно иметь работу, которая ей будет нравиться, от монотонной деятельности она впадает в уныние. Юлиана отлично проявит себя в творческой сфере, а также способна построить успешный бизнес.

Эта женщина предъявляет высокие требования к своему избраннику и не влюбляется в первого встречного. Рядом с ней должен быть мужчина, который чего-то добился в жизни. В браке важно, чтобы муж не ограничивал ее свободу.

Согласно народным верованиям украинцев, 2 июня запрещено: заниматься тяжелым физическим трудом, посещать лес и кладбище, устраивать громкое веселье и празднования, строить планы на будущее, заключать финансовые сделки, отказывать в помощи, брать деньги в долг, рассказывать свои сны, носить грязную, рваную или сильно изношенную одежду, купаться в открытых водоемах.

Кроме того, не рекомендуется в этот день стричь волосы – они могут ослабнуть. Также сегодня нельзя обманывать, спорить, сердиться, выяснять отношения, вступать в ссоры, сплетничать и сквернословить.

Ранее мы рассказывали о характере обладателя имени Василий.