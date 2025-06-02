По данным ресурса meteoagent, в начале недели солнечная активность продолжит держаться на красном уровне. В понедельник, 2 июня, ожидается мощная магнитная буря (K-index 7,7), во вторник, 3 июня, прогнозируется сильная магнитная буря (K-index 5), пишет издание «НБН».

Геомагнитные возмущения оказывают негативное влияние на здоровье. В эти дни с сильным недомоганием могут столкнуться метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, пожилые и беременные.

Однако можно придерживаться простых рекомендаций, чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на организм.

Прежде всего важно соблюдать режим дня, сна и питания, пейте больше воды, уберите из рациона вредную пищу, кофе, спиртные напитки, энергетики. Стоит избегать эмоциональных потрясений, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе. Откажитесь от курения.

Отметим, что прогноз космической погоды ученые обновляют каждые три часа, поэтому информация относительно солнечной активности на протяжении дня может меняться.

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