Генерал заявил, что спецслужба провела уникальную операцию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу страны-агрессора. В результате дроновых налетов на авиабазы ВС РФ потеряли 41 самолет, в частности бомбардировщики Ту-95, Ту-22 М3, Ту-160 и самолет ДРЛО А-50.

Глава СБУ рассказал, что задачу уничтожить авиацию оккупантов поставил глава государства, он лично контролировал ход спецоперации «Паутина», пишет издание «НБН».

Беспилотники Службы безопасности одновременно в трех часовых поясах ударили по 4 военным авиабазам государства-террориста «Дягилево», «Белая», «Оленья» и «Иваново». Потери агрессора в результате уничтожения самолетов оцениваются в более 7 миллиардов долларов.

Военачальник отметил, что спецоперация была очень сложной с логистической точки зрения. Сначала спецслужба переправила на территорию страны-агрессора FPV-дроны, позже – мобильные деревянные домики, под крышами которых спрятали БПЛА.

Домики по РФ транспортировали на грузовых машинах, в нужный момент крыши дистанционно открыли, выпустив беспилотники для поражения целей.

Напомним, аналитики ISW спрогнозировали, как налеты БПЛА на аэродромы захватчиков в глубоком тылу повлияют на удары по Украине.