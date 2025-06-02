Представитель ГПСУ в эфире национального телемарафона рассказал о ситуации на Сумщине. По его словам, в Юнаковской и Хотинской общинах РФ продолжает направлять свои пехотные группы, информирует издание «НБН».

По его словам, в начале наступления оккупантов в области такая активность врага фиксировалась в направлении сел Журавка и Басовка. Однако сейчас захватчики пытаются расширить зону захода своей пехоты на территорию региона.

Демченко рассказал, что сначала россияне обстреливают позиции Сил обороны Украины, используя управляемые авиабомбы, неуправляемые ракеты, артиллерию и БПЛА. После этого заходят вражеские пехотные группы, иногда на мотоциклах и квадроциклах, чтобы быстрее продвинуться, закрепиться и ждать подкрепления.

В то же время, как отметил спикер Госпогранслужбы, на этом направлении не фиксируется применение ВС РФ бронированной техники. Возможно, это связано с дефицитом таких машин во «второй армии мира» либо захватчики хранят ее для дальнейших боевых действий.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал о целях врага на Сумском и Харьковском направлениях.