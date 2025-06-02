В аналитическом материале ISW отмечается, что масштабная операция «Паутина» Службы безопасности Украины 1 июня была направлена против самолетов стратегической авиации РФ, в частности бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М3, а также систем ДРЛО.

Эту технику российские оккупанты используют для запуска крылатых ракет, идентификации украинских систем ПВО и координации наведения истребителей, информирует издание «НБН».

Американские эксперты предполагают, что россиянам будет сложно заменить поврежденную или уничтоженную авиацию. Один из военкоров РФ сообщил, что страна-агрессор больше не изготавливает шасси для Ту-95 и Ту-22М3, и эти системы опор летательных аппаратов заменить невозможно.

Аналитики также ссылаются на украинские источники, которые сообщили, что армия Путина начала чаще применять для запуска крылатых ракет самолеты Су, чтобы не рисковать стратегической авиацией.

Также в ISW добавили, что после масштабной операции СБУ россиянам придется рассмотреть перераспределение систем ПВО для охвата большей территории и развертывание мобильных групп противовоздушной обороны.

Ранее СМИ заявили, что ГУР МОУ атаковало во Владивостоке 155-ю бригаду ВС РФ. Оккупанты понесли потери.