Во вторник, 3 июня, по новому стилю день ангела у Дениса, Юлиана, Михаила, Афанасия, Лукьяна, Дмитрия и Михаила. Мальчику, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает о характере обладателя имени Денис, которое распространено в разных странах и популярно в Украине:

Денис (с древнегреческого означает «посвященный Дионису») – умный, общительный, активный, прямолинейный и целеустремленный человек, который справится с любой сложной задачей.

Обладатель этого имени достигает желаемого только своими силами, на что готов тратить много времени, он не будет добиваться результата нечестным путем. В работе проявляет энтузиазм, на руководящей должности сможет правильно организовать подчиненных.

Этот мужчина выбирает красивых и ухоженных девушек, при знакомстве в первую очередь обращает внимание именно на внешнюю привлекательность. С выбором жены не спешит, долго раздумывает и изучает партнершу.

3 июня, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: ложиться спать с обидой на сердце, сердиться, осуждать, спорить, сплетничать, завидовать, конфликтовать с близкими, заключать любые сделки, одалживать или брать взаймы деньги, брать с собой крупную сумму наличных, выходить из дома, если на улице сильный ветер или дождь.

Также в этот день не следует оставлять объедки на столе – это может навлечь финансовые трудности и нестабильность в семью. Кроме того, сегодня нельзя отказывать в милостыне – навлечете на себя несчастья.

Ранее мы раскрывали значение имени Юлиана.