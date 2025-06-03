Представитель Воздушных сил ВСУ в интервью изданию «Украинская правда» рассказал, что россияне постоянно модернизируют «Шахеды», чтобы повысить их эффективность при атаках на Украину, информирует «НБН».

По его словам, сначала оккупанты начали красить дроны-камикадзе в черный цвет, чтобы их было сложнее обнаружить в темное время суток. Теперь россияне увеличивают боевую часть БПЛА и совершенствуют их защиту от РЭБ.

Полковник объяснил, что в антенне беспилотника появилось много компонентов, которые защищают его от радиоэлектронной борьбы. Поэтому сейчас защитникам нужно больше станций РЭБ для подавления «Шахедов».

Начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ добавил, что оккупанты пытаются снизить эффективность работы мобильных огневых групп, применяя во время атак большое количество дронов-камикадзе и БПЛА-имитаторов.

Ранее Игнат рассказал о вражеской тактике запуска ударных беспилотников по Украине.