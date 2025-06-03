Во вторник утром, 3 июня, Воздушные силы ВСУ объявили в Украине сигнал тревоги в связи с взлетом истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал». Около 10:00 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе, пишет издание «НБН».

Ряд мониторинговых Telegram-каналов заявил, что российские захватчики ударили по областному центру «Кинжалом», позже начальник ОВА подтвердил, что оккупанты использовали эту ракету для атаки. Ким отметил, что к счастью, обстрел обошелся без жертв.

В эфире национального телемарафона чиновник рассказал, что попадание было рядом со зданием портовой инфраструктуре, в результате удара загорелось помещение и трава. Спасатели локализовали пожар.

По его словам, последствий атаки на Николаев почти нет. Однако глава ОВА считает, что враг выложит видео удара в Сеть и будет рассказывать, что поразил какой-то стратегический объект.

Отметим, что сегодня утром под ударом оказались Сумы – россияне ударили по городу из РСЗО. Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на обстрел областного центра.