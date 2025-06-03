В аналитическом материале ISW отмечается, что войска РФ активизируют попытки расширить линию фронта на севере Сумщины. Оккупанты продвигаются в трех районах региона и хотят приблизиться к городу на расстояние ударов ствольной артиллерией, информирует издание «НБН».

Американские эксперты сообщили, что захватчики усилили наземные штурмы к северу от областного центра в направлении села Андреевка, а также на северо-восток от города в направлении сел Юнаковка и Мирополье.

Аналитики напомнили, что в РФ давно звучали призывы к созданию «буферной зоны» на севере области. По их мнению, россияне пытаются продвинуться к линии Хотин – Храповщина, чтобы подобраться на 12-15 километров к Сумам. Это позволило бы армии Путина установить огневой контроль над областным центром с помощью артиллерии и дронов для поддержки будущего наступления на населенный пункт.

При этом в ISW прогнозируют, что россияне не смогут в краткосрочной и среднесрочной перспективе захватить Сумы.

Ранее спикер ГПСУ рассказал о попытках врага расширить зону захода пехоты на Сумщине.