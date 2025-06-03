Во вторник утром, 3 июня, СБУ в третий раз поразила Керченский мост. Спецслужба под водой подорвала 1100 килограммов взрывчатки, сильно повредив на уровне дна подпорки опор конструкции.

После «бавовны» незаконно построенное оккупантами сооружение находится в аварийном состоянии, информирует издание «НБН».

Спецоперация длилась несколько месяцев, ее планирование и проведение контролировал и координировал лично Малюк. Агенты спецслужбы заминировали опоры моста, первое взрывное устройство активировали сегодня в 04:44.

Комментируя подрыв конструкции, которое является логистической артерией ВС РФ, генерал напомнил, что Служба безопасности ранее поразила сооружение в 2022 и 2023 годах, продолжив эту традицию под водой в 2025-м. Глава СБУ подчеркнул, что незаконно построенным объектам россиян нет места на территории Украины.

Ранее Малюк рассказал о результатах спецоперации «Паутина».