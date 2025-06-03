По запросу журналистов NV в военной разведке подсчитали, сколько и каких ракет есть у РФ, ответив, способны ли оккупанты продолжать интенсивные атаки этим оружием на нашу страну, информирует «НБН».

У Буданова раскрыли, что по состоянию на середину мая 2025 года у войск страны-агрессора в арсенале есть:

Около 11 000 ракет для ЗРК С-300/С-400;

700 крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон»;

Почти 600 баллистических ракет «Искандер-М»;

Более 400 крылатых ракет «Калибр»;

Более 300 крылатых ракет Х-101;

Почти 300 крылатых ракет «Искандер-К»;

До 300 крылатых ракет X-22/32;

Более 100 гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал»;

60 баллистических ракет KN-23.

В ГУР МОУ утверждают, что для массированных атак баллистическими ракетами средней дальности, о чем предупреждают журналисты американского издания The New York Times, у армии государства-террориста пока не хватает ресурсов.

Отметим, британская газета The Economist утверждает, что ежегодно РФ производит более 1400 баллистических ракет «Искандер» и 500 крылатых Х-101.

Как сообщалось, в Воздушных силах Украины рассказали, как россияне усовершенствовали беспилотник-камикадзе «Шахед».