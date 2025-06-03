По запросу журналистов NV в военной разведке подсчитали, сколько и каких ракет есть у РФ, ответив, способны ли оккупанты продолжать интенсивные атаки этим оружием на нашу страну, информирует «НБН».
У Буданова раскрыли, что по состоянию на середину мая 2025 года у войск страны-агрессора в арсенале есть:
Около 11 000 ракет для ЗРК С-300/С-400;
700 крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон»;
Почти 600 баллистических ракет «Искандер-М»;
Более 400 крылатых ракет «Калибр»;
Более 300 крылатых ракет Х-101;
Почти 300 крылатых ракет «Искандер-К»;
До 300 крылатых ракет X-22/32;
Более 100 гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал»;
60 баллистических ракет KN-23.
В ГУР МОУ утверждают, что для массированных атак баллистическими ракетами средней дальности, о чем предупреждают журналисты американского издания The New York Times, у армии государства-террориста пока не хватает ресурсов.
Отметим, британская газета The Economist утверждает, что ежегодно РФ производит более 1400 баллистических ракет «Искандер» и 500 крылатых Х-101.
Как сообщалось, в Воздушных силах Украины рассказали, как россияне усовершенствовали беспилотник-камикадзе «Шахед».
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