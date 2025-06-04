Как информирует «НБН», не всем знакам Зодиака удастся благополучно пережить ближайшие недели.

Для Дев первая половина июня может оказаться крайне напряженной. Даже привычные задачи начинают сбоить — документы теряются, в делах всплывают досадные ошибки, особенно если работать в спешке. Общение с коллегами и близкими не радует: слова воспринимаются неправильно, взаимопонимание ускользает. Переутомление грозит выгоранием. Чем больше Девы стараются все держать под контролем, тем чаще все выходит из-под него. Им сейчас особенно важно не тащить все в одиночку и позволить себе отдых.

Стрельцы столкнутся с чередой неурядиц: отмены поездок, срывы планов, необъяснимые отказы — все складывается не так, как задумано. Люди, на которых был расчет, подводят. Раздражение растет, но чем больше попыток восстановить контроль, тем сильнее сопротивляется сама реальность. Возможно, это знак пересмотреть маршрут. Неудачи первой половины июня — это не тупик, а переоценка направлений. Гибкость и умение отпустить свои ожидания помогут пройти этот период с меньшими потерями.

Рыбам начало месяца принесет внутренние качели. Эмоции то накатывают волной, то уходят вглубь, оставляя после себя ощущение пустоты. Повышенная чувствительность мешает сосредоточиться: резкие слова задевают, чужое равнодушие воспринимается как предательство. Даже в кругу близких Рыбы могут чувствовать себя чужими. Это опасное время для изоляции — одиночество в тишине способно только усилить тревоги. Им стоит искать поддержки у проверенных людей и возвращаться к тому, что наполняет душу покоем — будь то творчество, природа или медитация.

Ранее мы писали о том, какие перемены ожидают все знаки Зодиака 2-8 июня.