Разведка Великобритании напомнила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационная армия РФ потеряла около 980 000 бойцов убитыми и ранеными, пишет издание «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в социальной сети Х.

Однако с начала года потери россиян на фронте начали снижаться в связи с замедлением темпов их наступления: за первые 5 месяцев 2025-го, по данным Генштаба ВСУ, войска Путина потеряли около 196 000 захватчиков. В январе потери оккупантов составили 48 000 человек, а уже в мае – 34 500.

Британская разведка прогнозирует, что уровень потерь «второй армии мира» после снижения активности снова возрастет, если она продолжит наращивать атаки вдоль линии фронта в Украине.

Ранее разведка Великобритании отмечала, что большие потери РФ подорвали попытки Москвы создать современную профессиональную армию. Поэтому войска Путина продолжают полагаться на количество, а не на качество, оказывая давление численностью на ВСУ.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов оценил перспективу завершения войны в Украине к следующему году.