В ночь на среду, 4 июня, российские захватчики в очередной раз осуществили масштабную дроновую атаку на Одессу и район. По данным облпрокуратуры, оккупанты нанесли удар более 20 беспилотниками, информирует издание «НБН».

Начальник ОВА сообщил, что в результате обстрела 1 человек получил ранение, 9 – обращались за психологической поддержкой. В городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в частности пострадали жилые дома и СТО.

Чиновник отметил, что все необходимые службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. По его словам, правоохранители документируют очередное преступление армии Российской Федерации против гражданского населения Одесской области.

Как сообщалось, утром 3 июня войска Путина ударили гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по Николаеву. Начальник ОВА Виталий Ким рассказал о последствиях вражеской атаки на город.