Спикер Сил обороны Юга Украины в эфире национального телемарафона сообщил, что российские захватчики пытаются прорваться к стыку админграниц Днепропетровщины, Донетчины и Запорожья. По его словам, врагу осталось продвинуться приблизительно на полтора десятка километров, пишет издание «НБН».

Волошин отметил, что оккупанты пытаются захватить села Новополье, Зеленое Поле, Вольное Поле и Богатырь. Он добавил, что это самое опасное место на юге нашей страны. Армия Путина активно применяет артиллерию и наносит авиационные удары.

Также представитель Сил обороны Юга высказался о возможном наступлении ВС РФ на Запорожье. По его словам, для проведения такой масштабной операции захватчикам необходимо большое количество сил и средств, которых сейчас у них нет. В то же время, на этом направлении врагу хватает ресурсов для поддержания высокой интенсивности боев.

Напомним, что еще в конце апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о планах «второй армии мира» выйти на административную границу Днепропетровской области.