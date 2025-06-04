Военный эксперт в интервью изданию «Главред» заявил, что война в Украине, вероятно, закончится в конце 2025-го или в 2026 году. Завершение боевых действий будет обусловлено признанием своего поражения одной из сторон, а не ситуацией на фронте или политическими договоренностями, информирует «НБН».

По его словам, наиболее перспективным периодом для окончания войны является следующий год даже при нынешнем уровне антироссийских санкций, так как сейчас экономическая ситуация в государстве-террористе «входит в крутое пике».

Жданов объяснил, что в стране-агрессоре экономика переведена на военные рельсы. При этом в России нет товаров народного потребления, чтобы граждане могли реализовать заработанные ими деньги, в результате инфляция «все съедает».

Он обратил внимание на то, что за последние 5 месяцев РФ в третий раз проводила секвестр бюджета. 30% доходов в бюджет России – деньги от продажи энергоносителей, остальные – от налогов.

Полковник запаса ВСУ добавил, что, если Запад ужесточит антироссийские санкции, финансовая система, а за ней экономический сектор РФ «схлопнутся» в течение нескольких месяцев.

Ранее СМИ, ссылаясь на данные ГУР МОУ, ответили, способна ли армия Путина продолжать интенсивные ракетные атаки на Украину.