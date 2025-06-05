Аналитик DeepState рассказал, что ситуация на Сумщине очень динамичная, у врага есть продвижение за счет преимущества в живой силе и постоянных штурмов, информирует издание «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «РБК-Украина».

Эксперт объяснил, что сначала появляется информация, что россияне заходят в условное село, ВСУ начинают наносить по ним удары, лишая возможности закрепиться. К вечеру ситуация может измениться, когда они занимают населенный пункт.

По его словам, у ВС РФ есть много пехоты, поэтому они постоянно атакуют. Захватчики «лезут как тараканы», поэтому Силы обороны физически не успевают их уничтожать. Ликвидируют россиян с помощью артиллерии и FPV-дронов.

Погорелый отметил, что сейчас цель армии Путина – зайти вглубь Сумщины. Эксперт сообщил, что на сегодня в области оккупированы 10 населенных пунктов.

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что войска страны-агрессора активизировали обстрелы Сумской области для поддержки штурмов.