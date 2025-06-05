В четверг, 5 июня, по новому стилю день ангела у Марка, Гавриила, Федора, Михаила, Георгия, Леонида, Петра, Игоря, Николая и Константина. «НБН» раскрывает тайну популярного имени Игорь:

Игорь (имеет скандинавское происхождение, означает «хладнокровный воин») – коммуникабельный, искренний, проницательный человек, который имеет острый ум и великолепное чувство юмора. Этот мужчина идет напролом, преодолевает любые препятствия на пути к цели.

Игорь – карьерист, готов работать дни и ночи ради продвижения по карьерной лестнице. Ему подойдет должность, на которой он будет выполнять задачи самостоятельно с минимальной командной деятельностью.

Обладатель этого имени сторонится сильных женщин, он выберет девушку, равную себе по интеллекту и эмоциональному состоянию. Будет надежным мужем, готов много работать, чтобы его семья ни в чем не нуждалась.

5 июня, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: тратить крупные суммы денег, бездельничать, долго спать, жадничать, рассказывать сны, поднимать на дороге найденные деньги или чужие вещи, рубить деревья, ломать ветки, работать в поле после обеда, плевать на землю.

Также в этот день не стоит заниматься домашними делами – все будет валиться из рук, принесет усталость и потерю энергии на всю неделю.

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