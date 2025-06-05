В Офисе Генпрокурора Украины заявили, что около 03:00 армия Путина ударила по Слободскому району Харькова. Для атаки, по предварительной информации, российские захватчики использовали противокорабельную ракету Х-35, пишет издание «НБН».

Ориентировочно через полчаса войска РФ начали массированно запускать по областному центру ударные БПЛА. Враг атаковал дронами жилой квартал Слободского района. Один беспилотник попал в 16-этажку, другой – в стену 5-этажного дома. Зафиксирован прилет и в нежилое здание.

В результате ночной атаки россиян на город пострадали 18 человек, у всех – острая реакция на стресс.

Прокуроры фиксируют военные преступления РФ и начали досудебное расследование.

Отметим, что ночью войска страны-агрессора ударили дронами и по городу Прилуки Черниговской области. Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, который забрал жизни 5 человек.