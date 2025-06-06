В ночь на пятницу, 6 июня, российские захватчики массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками, в частности под ударом оказались Луцк и Тернополь. Коваленко отметил, что именно эти два города были основными целями оккупантов и ощутили самые сложные последствия обстрелов, информирует издание «НБН».

По его словам, очередная ночная масштабная атака на Украину поднимает вопрос противовоздушной обороны для нашей страны. Воздушные силы ВСУ уничтожали вражеские цели на пределе возможностей из-за дефицита средств для перехвата ракет и дронов.

Аналитик отметил, что Киеву постоянно приходится убеждать союзников в регулярности поставок боеприпасов на фоне того, как глава Белого дома Дональд Трамп «отмораживается». В краткосрочной и среднесрочной перспективе ждать помощи от США не стоит.

Сейчас система ПВО охватывает отдельно взятые локации, однако стране для эффективной защиты от российских обстрелов нужна многоуровневая система противовоздушной обороны во всех областях, через которые проходят средства поражения врага.

Эксперт добавил, что создание «непробиваемого щита» в Украине – инвестиции европейцев в их спокойное будущее, ведь в таком случае ни одна ракета не долетит до их стран.

Напомним, в Express оценили последствия удара БПЛА по военному аэропорту в Брянске.