В пятницу, 6 июня, день ангела у Оксаны, Ксении, Елены, Антонины, Григория, Семена, Ивана, Никиты, Федора, Антона и Степана, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о характере обладательницы популярного в странах со славянской культурой имени Оксана:

Оксана – украинская форма имени Ксения, оно с древнегреческого означает «чужая», «чужестранка». Это искренняя, добрая, чуткая, порядочная и преданная женщина, которая обладает волевым характером. С детства она демонстрирует упрямство, настойчивость и независимость.

Обладательница этого имени не никогда не останавливается на полпути, стремясь к достижению цели, способна найти выход из любой ситуации. Работа должна ее радовать и удовлетворять, иначе ее не будет мотивировать даже высокая зарплата.

Оксана, если будет вступать в брак рано, осознает всю серьезность такого шага. Выйдя замуж, станет главой и непререкаемым авторитетом семьи. Отношения со свекровью будут натянутыми.

6 июня, согласно народным верованиям, нельзя: одалживать деньги, отправляться в дальние путешествия, выбрасывать остатки еды со стола, срезать цветы или ставить их в вазу, жаловаться на проблемы, менять работу, делиться своими планами, заниматься тяжелой домашней работой.

Также в этот день не стоит купаться или стирать вещи – иначе «смоете» удачу. Кроме того, сегодня запрещено стричь ногти и волосы – можете «обрезать» здоровье и счастье.

Напомним, мы рассказывали о характере обладателя имени Игорь.