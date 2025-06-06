Игнат в комментарии изданию NV рассказал о главных особенностях масштабного удара ВС РФ по Украине в ночь на пятницу, 6 июня, информирует «НБН».

Представитель ВС ВСУ сообщил, что захватчики применили для удара 452 средства воздушного нападения: 407 дронов-камикадзе «Шахед» и БПЛА-имитаторов, 36 крылатых ракет Х-101, 6 баллистических «Искандер-М»/KN-23, 2 крылатых «Искандер-К» и 1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

Украинская ПВО смогла сбить 406 вражеских целей – 199 беспилотников, 30 ракет Х-101, 4 единицы «Искандер-М»/KN-23, 2 единицы «Искандер-К», 1 ракету Х-31П. Еще 169 БПЛА и 2 ракеты «Искандер-М»/KN-23 были локационно потеряны или подавлены радиоэлектронной борьбой.

По его словам, сначала дежурным сообщили об активности флота РФ и возможных пусках «Калибров». Однако выяснилось, что для обстрелов враг применил идентичные этому оружию по параметрам полета и тактико-техническим характеристикам ракеты «Искандер-К».

Полковник добавил, что для отражения воздушного нападения оккупантов привлекли практически все средства Сил обороны: авиацию, зенитные ракетные войска, МОГ, подразделения беспилотных систем и РЭБ. Прямые попадания из-за обстрелов зафиксированы в 13 локациях, в 19 – падение обломков ракет и БПЛА.

Ранее Игнат рассказал, как россияне усовершенствовали «Шахеды».