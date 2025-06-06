По данным ресурса meteoagent, в пятницу, 6 июня, солнечная активность ослабнет, будут магнитные бури зеленого уровня (K-index 3,1). Уже на выходных геомагнитные возмущения станут сильнее: в субботу, 7 июня, ожидается сильная магнитная буря (K-index 4,7), а в воскресенье, 8 июня, она станет средней интенсивности (K-index 4), пишет издание «НБН».

В дни сильной солнечной активности в зоне риска будут метеозависимые, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. У них может существенно ухудшиться самочувствие, могут возникнуть такие симптомы: скачки артериального давления, бессонница, сонливость, тахикардия, тошнота, аритмия, головная боль, перепады настроения, гипертония, снижение концентрации.

Для снижения негативного влияния магнитных бурь на организм и предотвращения серьезных проблем со здоровьем, необходимо придерживаться ряда рекомендаций врачей:

Ложитесь спать в одно и то же время;

Спите не меньше 8 часов;

Пейте достаточное количество воды;

Старайтесь больше отдыхать;

Откажитесь от вредной и тяжелой пищи;

Не употребляйте кофе, энергетики и алкоголь;

Избегайте стрессов;

Гуляйте на свежем воздухе;

Откажитесь от курения.

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