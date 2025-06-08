Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-профиле военно-аналитического проекта DeepState, путинские войска смогли оккупировать еще одно село в Сумской области, и определенно продвинулись на территории Харьковщины и Донетчины.

Исходя из обновленной карты боевых действий, российско-захватническим войскам удалось оккупировать Локню (село Юнаковской сельской общины Сумского района), а также несколько продвинуться в окрестностях Кондрашовки (село Купянского района в Харьковской области) и Яблоновки (село Ильиновской сельской общины в Краматорском районе Донецкой области).

Ознакомиться с актуальной картой от DeepState, можно чуть ниже:

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что военный аналитик раскрывал ключевую цель летнего наступления армии Путина.