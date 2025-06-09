Аналитики ISW обратили внимание на объявление Медведевым «начала наступления» армии страны-агрессора на Днепропетровщине. Соратник Путина пригрозил, что тот, «кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле», пишет «НБН».

В МО РФ в воскресенье, 8 июня, сообщили, что захватчики якобы достигли админграницы Донетчины и Днепропетровщины. Однако американские эксперты не обнаружили геолокационных доказательств продвижений оккупантов, о которых заявило оборонное ведомство России.

Они изучили спутниковые снимки за 7 и 8 июня, кадры зафиксировали новые воронки от артиллерийских ударов. Аналитики пришли к выводу, что нынешняя активность ВС РФ вблизи админграницы – продолжение их наступательных усилий на юго-западе Донетчины, а не начало новой масштабной операции по захвату территорий на Днепропетровщине.

Ранее эксперты Института изучения войны рассказали, как вынудить россиян изменить стратегию войны против Украины.