Глава Центра изучения оккупации в своем Telegram-канале сообщил, что оккупанты продолжают инфраструктурное развитие вокруг города Мариуполь Донецкой области. По его словам, это связано с ускоренной милитаризацией и изменением значения самого населенного пункта с «перекрестка» на «базу».

Бывший советник мэра Мариуполя заявил, что объездную захватчики строят не саму по себе, вблизи Аглофабрики ММК им. Ильича создают «нечто», информирует издание «НБН».

Андрющенко отметил, что огромный объект находится на стадии подготовки земельного участка. Кроме того, работы выполняют не мариупольцы, а жители страны-агрессора, вахтовым методом. Их поселили отдельно в лагере и не выпускают в город, чтобы сохранить строительство в секрете.

Экс-чиновник добавил, что правила похожи на строительство железной дороги 2023 года. По его мнению, пока других подробностей об объекте нет, однако получить новые данные – вопрос времени.

Напомним, в апреле Андрющенко сообщал, что в Мариуполе появились новые базы оккупантов.